Arabesque крутили на всех советских дискотеках: спустя годы главную звезду группы не узнать

Певица Сандра Анн Ландер прославилась на весь мир благодаря участию в трио Arabesque. Их композиции звучали во всех странах мира, но наибольшую популярность обрели в СССР. Миллионы мужчин мечтали познакомиться с певицей и осыпали ее признаниями в любви.

Но сердце Сандры было занято. Еще в начале карьеры она познакомилась с Михаэлем Крету, за которого вышла замуж. А в 2007 году неожиданно для публики в СМИ появилась новость о разводе пары.

Расставание с супругом стало большим ударом для Сандры. Она надолго спряталась от внимания публики и забросила свою карьеру. И вернулась на сцену только несколько лет назад, шокировав поклонников своей внешностью.

Как отмечали фанаты, они с трудом узнали в артистке ту самую Сандру. В исполнительнице изменилось все: она превратилась в другого человека. Неизменным остался лишь голос, который до сих пор узнают все фанаты коллектива.