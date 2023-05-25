Аптекарь из «Двенадцати стульев» сбежал за границу: причина шокирует

Экранизация Марка Захарова «Двенадцать стульев» принесла каждому задействованному актеру огромную славу. Отличились как исполнители главных ролей, так и второстепенных. Невозможно забыть и аптекаря, у которого Киса Воробьянинов хотел купить средство для покраски волос.

Эту роль исполнил Олег Севастьянов. Фильмография актера достаточно насыщенная. На его счету роли в картинах «Бронзовая птица», «Мужские портреты», «Небеса обетованные» и в других лентах. Довольно часто режиссеры видели в актере образ опустившегося интеллигента.

Но настоящий Севастьянов не был таким. Он серьезно интересовался религией и даже хотел стать православным священником. Однако душа Олега Юрьевича не лежала к этому направлению христианства, и тогда он вспомнил о своем происхождении. Дело в том, что Севастьянов был немцем по матери, которая исповедовала протестантизм. Так актер оказался прихожанином лютеранской церкви. Сначала Олег Юрьевич служил пастором в Москве, затем перебрался в Финляндию. С 2005 года Севастьянов жил в Эстонии, где проповедовал слово Божье в местной Александровской лютеранской церкви.

Актер был женат, но супруга ушла от него. После развода дочь Дарья осталась с отцом. Севастьянов скончался в мае 2023 года, но до сих пор причина его смерти не разглашается.