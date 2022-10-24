Аппетитный тест: ответьте на 9 вопросов, а мы назовем месяц вашего рождения

У каждого человека свои уникальные вкусовые предпочтения. Кто-то обожает сладкое, кто-то не могут прожить ни дня без фастфуда. Одни признают только блюда с мягким и нежным вкусом, другим, напротив, подавай что-нибудь пикантное и остренькое. Кстати, по мнению исследователей, острые продукты способствуют улучшению метаболизма и помогают сжигать калории сразу же после завершения трапезы. Дело в том, что, например, в красном перце чили присутствует соединение, которое называется капсаицин. Благодаря ему после приема острой пищи происходит выброс тепла, который способствует сжиганию калорий. Если регулярно употреблять блюда “с перчинкой” (помимо чили, похожим эффектом могут похвастаться имбирь и черный перец), можно со временем увеличить метаболизм примерно на восемь процентов. Правда, перед тем, как начать налегать на пикантные овощи и приправы, специалисты все же рекомендуют проконсультироваться с врачом.

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