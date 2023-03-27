Аполлон: у вас затрясутся ноги при виде Тихонова в его первой роли (фото)

В 1960-е и 1970-е годы симпатии советских женщин делились на три «В»: Вячеслав Тихонов, Василий Лановой, Владимир Коренев. Роль всесоюзного секс-символа окончательно закрепилась за Штирлицем после «Семнадцати мгновений весны».

Письма от поклонниц на «Мосфильм» приносили мешками, фотокарточки артиста разлетались как горячие пирожки. А из тех, кто стремился рассказать ему анекдот о его герое, можно было составить отдельную союзную республику.

Слава пришла к артисту не сразу. Родители видели в нем агронома или инженера. С 13 лет он трудился токарем на заводе, из-за чего едва не лишился зрения. А после работы тайком сбегал в кино — смотреть на Николая Черкасова в роли Александра Невского. Кинодебют 20-летнего Тихонова, студента ВГИКа, состоялся у Сергея Герасимова в «Молодой гвардии». Никто из создателей не скрывал, что роль Володи Осьмухина досталась актеру из-за выдающейся внешности и неимоверной, если не сказать божественной, фотогеничности.

Потом артисту почти 10 лет не предлагали роли, но он смог заявить о себе. Сначала ролью Медведя в «Обыкновенном чуде» (спектакль). После фильма «Дело было в Пенькове» его полюбили зрители, а после «Чрезвычайного происшествия» неимоверный талант Тихонова разглядели режиссеры.