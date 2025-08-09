Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день

Меню
9 августа 2025 09:54
Ковидные флешбэки гарантированы.

«Счастье» — сериал, который не отпустит вас с первой же серии и заставит забыть про время. Южнокорейская дорама 2021 года с оценкой 8,2 на «Кинопоиске» уже уверенно вошла в топ-250 лучших сериалов мира. Здесь всего 12 эпизодов, и они настолько затягивают, что день пролетит незаметно.

Действие разворачивается в постпандемическом мире, где люди только привыкают жить с COVID-19, а тут неожиданно появляется новая угроза — зараженные, которые превращаются в зомби-подобных существ и начинают нападать на окружающих.

Главная героиня — Юн Сэ-бом, боевая девушка из отдела по борьбе с терроризмом. При помощи хитрости и доли удачи ей удается получить хорошую квартиру в новостройке.Но, как это часто бывает, счастье длится недолго.

Жилой комплекс блокируют стеной и объявляют карантин. Теперь Сэ-бом и ее новые соседи вынуждены выживать, не ссориться и находить компромиссы, но напряжение растет с каждой минутой.

Почему «Счастье» стоит смотреть?

Это страшно, когда твой дом превращается из уютного пространства в чуждое и опасное. Тема выживания в замкнутом пространстве всегда вызывает интерес, ведь особенно любопытно наблюдать, как люди взаимодействуют друг с другом под давлением обстоятельств.

Этот эффект отлично показал уже ставший культовым проект «Мы все мертвы», где группа детей была заперта в школе и вынуждена бороться за жизнь.

«Счастье» не уступает по глубине и насыщенности: каждый персонаж раскрыт, актерская игра находится на высоком уровне, а саундтреки отлично дополняют атмосферу и создают нужное настроение. И не забываем, что это дорама. Здесь нашлось место и для глубокой романтической линии.

Сериал смотрится практически на одном дыхании, интригует и хочется посмотреть следующую серию, чтобы узнать "а что же там дальше?!" — восторгаются обозреватели.

Ранее мы писали: Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Фото: Кадры из сериала «Счастье»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
