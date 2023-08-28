«Апельсиновая корка»: как выглядит тело Дайнеко в купальнике и без фотошопа
Певица поделилась честным снимком с отдыха.
Виктория Дайнеко отправилась на отдых в Крым. В социальных сетях она поделилась честными фотографиями без фильтров и ретуши. Снимок в купальнике вызвал бурное обсуждение в Сети.
Сама певица ничуть не стесняется выставлять свою фигуру на всеобщее обозрение. «Я могу быть не идеальна, но главное же не это», — заявила победительница «Фабрики звезд». Артистка напомнила подписчикам, что самое главное — это любовь и забота о себе.
Дайнеко уже десять лет борется с аутоиммунным заболеванием, из-за которого страдает от отеков. Ей потребовалось немало времени, чтобы принять свое тело, и теперь она больше его не стесняется. Не мешает Виктории и то, что подписчики уличают ее в целлюлите. «Апельсиновая корка», — пишут в комментариях.
Но гораздо большее число фанатов поддержало артистку.
«Наконец-то нормальная девушка без фотошопа», — восторгаются подписчики под фото.