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Апартаменты с видом: россиянам раскрыли глаза на недвижимость Гузеевой за границей

28 июля 2022 16:25
Апартаменты с видом: россиянам раскрыли глаза на недвижимость Гузеевой за границей

Артистка никогда не скрывала своей любви к Черному морю.

Лариса Гузеева является обладательницей апартаментов в Болгарии. Неожиданными подробностями жизни телеведущей поделился актер Стас Садальский.

По словам знаменитости, не так давно звезда шоу «Давай поженимся!», пока передача не выходит в эфир, решила отправиться на побережье Черного моря, чтобы отдохнуть и заодно проверить свою недвижимость в элитном жилом комплексе «Эмеральд». Компанию в путешествии составила ее близкая подруга актриса Лариса Удовиченко, которая ранее стала соседкой телеведущей, также купив жилье в Болгарии.

В подтверждение своих слов Стас в личном Telegram-канале поделился несколькими кадрами, на которых показал Удовиченко на отдыхе, а также и сам комплекс, где живут знаменитости.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданные новости. Многие фанаты пожелали артисткам хорошего отдыха, который выпал в разгар пляжного сезона.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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