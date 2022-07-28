Апартаменты с видом: россиянам раскрыли глаза на недвижимость Гузеевой за границей

Артистка никогда не скрывала своей любви к Черному морю.

Лариса Гузеева является обладательницей апартаментов в Болгарии. Неожиданными подробностями жизни телеведущей поделился актер Стас Садальский.

По словам знаменитости, не так давно звезда шоу «Давай поженимся!», пока передача не выходит в эфир, решила отправиться на побережье Черного моря, чтобы отдохнуть и заодно проверить свою недвижимость в элитном жилом комплексе «Эмеральд». Компанию в путешествии составила ее близкая подруга актриса Лариса Удовиченко, которая ранее стала соседкой телеведущей, также купив жилье в Болгарии.

В подтверждение своих слов Стас в личном Telegram-канале поделился несколькими кадрами, на которых показал Удовиченко на отдыхе, а также и сам комплекс, где живут знаменитости.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданные новости. Многие фанаты пожелали артисткам хорошего отдыха, который выпал в разгар пляжного сезона.