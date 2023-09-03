Апартаменты государству не достанутся: история с наследством Мирошниченко приняла крутой поворот

Этим летом не стало народной артистки Ирины Мирошниченко. За долгую жизнь актриса так и не смогла обрести семейное счастье, поэтому не оставила и прямых наследников. Недвижимость и капиталы звезды привлекли уже многих, но сама Ирина Петровна мечтала совсем о другом.

Известный адвокат Сергей Жорин в беседе со СМИ рассказал, в чем заключается проблема наследования. Главная беда в том, что Мирошниченко так и не озаботилась завещанием. По словам юриста, сейчас разворачивается битва за имущество актрисы между двумя противоположными силами. Верные фанаты знаменитости хотят увековечить ее память и сделать из недвижимости актрисы дом-музей. Но у артистки нашлись и дальние родственники, которые планируют присвоить собственность.

Чего бы не хотела сама Ирина Петровна, ее наследники вряд ли прислушаются к мнению поклонников. Ранее в Сети уже появилась информация о поданном заявлении на вступление в наследство. Закон в этом случае будет стоять на стороне родственников, даже если те ни разу в жизни не видели Мирошниченко и не были с ней знакомы.