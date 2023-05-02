Анжелику из «Груза 200» не узнать: она молодеет с каждым днем (фото)

Драматический фильм «Груз 200» Алексея Балабанова потряс всю страну своей откровенностью. Кто-то зарекся смотреть картину во второй раз, другие же признали ленту шедевром. Но все сошлись в едином мнении, что исполнительница главной роли Агния Кузнецова сыграла блестяще.

Образ многострадальной Анжелики сделал актрису настоящей звездой. После «Груза 200» последовали роли в картинах «Все умрут, а я останусь», «Башня», «Мосгаз».

Сегодня 37-летняя Кузнецова продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Со времен «Груза 200» Агния изменилась, причем в лучшую сторону. Актриса выглядит очень свежо, а без макияжа ее вообще можно принять за юную девушку. Удивленные поклонники считают, что их любимица молодеет с каждым днем.

Личная жизнь Агнии, как и карьера, складывается удачно. После тяжелого расставания с Леонидом Бичевиным, с которым она снялась у Балабанова, актриса встретила танцора Максима Петрова. Они вместе уже почти десять лет и воспитывают сына Андрона.