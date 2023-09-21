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Анжелики Варум нет и не было никогда: обман случайно раскрыл отец Леонида Агутина

21 сентября 2023 13:45
Анжелики Варум нет и не было никогда: обман случайно раскрыл отец Леонида Агутина

Фанаты испытали шок.

Анжелика Варум не та, за кого себя выдает. Певица с самого начала обманывала россиян, но неожиданно для всех правда вышла наружу.

Оказалось, что женщины с таким именем никогда не было. На самом деле популярную артистку зовут Марией. Обман случайно раскрыл отец Леонида Агутина. В социальных сетях свекр трогательно поздравил родственницу с днем рождения, обратившись к ней по имени. До интернет-пользователей не сразу дошло, кто такая Маша.

Прежде чем покорять отечественный шоу-бизнес, исполнительница взяла себе творческий псевдоним. Выбор на Анжелику пал не просто так. Когда звезда была маленькой, бабушка называла ее ангелом. Красивое латинское имя значит «ангельский», поэтому Варум и остановилась на нем.

К тому же знаменитости не пришлось делить на двоих одно имя с Машей Распутиной. На российской эстраде Анжелика Варум такая одна.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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