Антошина из «Глухаря» не узнать: обомлеете, что сотворили с ним последние 12 лет

Слава пришла к Денису Рожкову в достаточно зрелом возрасте. Когда мужчине было 32 года, на экраны вышел культовый детективный сериал «Глухарь». В нем актер исполнил роль Дениса Антошина и сделал это настолько правдоподобно, что зрители приписывали черты героя самому артисту.

Однако он позже признался, что кроме чувства юмора у него с персонажем нет ничего общего. Но образ полицейского оказался слишком запоминающимся и навсегда закрепился за Рожковым. В основном он стал играть служителей закона в криминальных проектах.

С момента выхода последней серии знаменитого сериала прошло уже почти 12 лет, но актер так и не избавился от синей формы и фуражки. Впрочем, теперь он заметно состарился. Из голубоглазого брюнета с милой улыбкой он превратился в серьезного мужчину со строгим взглядом и сединой в волосах. На его лице появились морщины, а мешки под глазами только добавляют ему еще пару лет.