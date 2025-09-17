Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

17 сентября 2025 13:46
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

Пьеса популярна по всему миру.

Спустя почти 130 лет после премьеры в Александринском театре великая русская драма возвращается к массовому зрителю — но в формате, который Антону Павловичу вряд ли мог даже присниться.

«Союзмультфильм» совместно с компанией Dikidigital работает над полнометражным аниме по пьесе Чехова «Чайка». Все серьезно: классика мировой драматургии в анимации, которая, судя по первым постерам, вдохновлена стилем Хаяо Миядзаки. У легендарного аниматора появился новый конкурент.

Драма о мечтах и любви

В основе проекта, скорее всего, останется сюжет оригинальной пьесы. В имении Сорина племянник Константин Треплев, юный писатель с амбициями, пытается создать «новое искусство». Он ставит пьесу с Ниной Заречной — девушкой, мечтающей стать актрисой.

Вместо триумфа Константин получает насмешки матери, опытной актрисы Аркадиной. А Нина, вместо того чтобы разделить мечты героя, увлекается писателем Тригориным. Конфликты, разбитые сердца и вечный спор о том, что важнее — новое искусство или былая слава.

Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

Почему аниме?

Создатели проекта делают ставку на визуальный язык, который способен придать истории второе дыхание. «Чайка» в формате аниме обещает стать не просто экспериментом, но и смелым шагом к тому, чтобы познакомить новое поколение зрителей с Чеховым.

Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории, — рассказали представители студии.

Фильм уже находится на этапе постпродакшна. Точной даты релиза пока нет, но на проект уже возлагают большие надежды. Идея, которая звучала бы безумием еще десять лет назад, теперь становится реальностью.

Ранее мы писали: «В состоянии шока»: если бы не этот культовый военный фильм, «Шрэк» стал бы совсем другим — помогла даже «повесточка»

Фото: Кадры из фильма «Чайка» (2018 г.), из аниме «Ходячий замок» (2004 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект «Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект Читать дальше 17 сентября 2025
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ «Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ Читать дальше 17 сентября 2025
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков Читать дальше 16 сентября 2025
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов «Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов Читать дальше 15 сентября 2025
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры Читать дальше 14 сентября 2025
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT Читать дальше 18 сентября 2025
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн «Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн Читать дальше 18 сентября 2025
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов «Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов Читать дальше 17 сентября 2025
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) «Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше