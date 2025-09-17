Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

Спустя почти 130 лет после премьеры в Александринском театре великая русская драма возвращается к массовому зрителю — но в формате, который Антону Павловичу вряд ли мог даже присниться.

«Союзмультфильм» совместно с компанией Dikidigital работает над полнометражным аниме по пьесе Чехова «Чайка». Все серьезно: классика мировой драматургии в анимации, которая, судя по первым постерам, вдохновлена стилем Хаяо Миядзаки. У легендарного аниматора появился новый конкурент.

Драма о мечтах и любви

В основе проекта, скорее всего, останется сюжет оригинальной пьесы. В имении Сорина племянник Константин Треплев, юный писатель с амбициями, пытается создать «новое искусство». Он ставит пьесу с Ниной Заречной — девушкой, мечтающей стать актрисой.

Вместо триумфа Константин получает насмешки матери, опытной актрисы Аркадиной. А Нина, вместо того чтобы разделить мечты героя, увлекается писателем Тригориным. Конфликты, разбитые сердца и вечный спор о том, что важнее — новое искусство или былая слава.

Почему аниме?

Создатели проекта делают ставку на визуальный язык, который способен придать истории второе дыхание. «Чайка» в формате аниме обещает стать не просто экспериментом, но и смелым шагом к тому, чтобы познакомить новое поколение зрителей с Чеховым.

Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории, — рассказали представители студии.

Фильм уже находится на этапе постпродакшна. Точной даты релиза пока нет, но на проект уже возлагают большие надежды. Идея, которая звучала бы безумием еще десять лет назад, теперь становится реальностью.

