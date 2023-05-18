«Антисоветский» фильм навсегда убрали на полку: в нем припомнили даже «Битлз»

В советское время многие фильмы оказывались на полке. Причин тому было немало: слабый сценарий, критика власти, подражание Западу.

Так предали забвению сатирическую картину «Черт с портфелем». Фильм раскрывает многие грехи советского общества — бюрократия, искажение реальных фактов и другие. Кроме того, в фильме снялся будущий опальный актер Савелий Крамаров. Здесь он сыграл нарушителя социалистических норм. Персонаж был стилягой, заразительно танцевал твист и даже носил прическу как у «битлов» с характерной челкой — отсылка к легендарной четверке тоже была своего рода бунтом.

По тем временам картина была довольно смелой, и чиновникам это явно не пришлось по вкусу. Фильм все-таки допустили до проката, но он не снискал успеха. Позднее лента оказалась на полке, и сегодня о ней мало кто знает.

Эта работа стала последней для режиссера Владимира Герасимова — на этом его карьера резко закончилась. Он прожил потом много лет, однако до кинопроизводства его больше не допускали.