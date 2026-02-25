Оповещения от Киноафиши
Антисоветская клюква от Первого к 9 мая: оваций в фильме с Безруковым достойна только лошадь

25 февраля 2026 10:23
Среди сотен негативных комментариев находятся 2-3 хороших.

Зрители Первого канала устроили разнос фильму «Воздух», который год назад показали в День Победы, и явно готовятся прокруть в эфире в 2026-м. Картина Алексея Германа-младшего с Сергеем Безруковым и бюджетом под полмиллиарда собрала в основном негативные отзывы.

Главная претензия — фильм назвали возвращением к чернушным 90-м. Люди увидели в нем старые клише о советском прошлом: репрессии, бесконечная грязь и кровь, неуместные философские разговоры. Зрительнице Ольге, чей дед и отец были инвалидами войны, происходящее на экране показалось личным оскорблением. Другой комментатор высказался резко:

«Омерзительное и антироссийское кино».

Многие не смогли простить авторам конкретные сцены. Эпизод с убийством лошади заставил людей выключать фильм. Зрительница Татьяна призналась, что досмотрела картину только ради того, чтобы понять, до какой степени абсурда может дойти сценарий, а «лечилась» потом любимым фильмом «В бой идут одни старики». Лошадь, кстати, единственное светлое пятно этой истории.

Других возмутил рассказ героини о пережитом в детдоме насилии — зрители не поняли, зачем это вставлять в военную драму про летчиц. Профессиональные летчики заметили и откровенные ляпы: не может пилот кричать «противник на 19 часов», в авиации всегда использовали 12-часовую систему. Это выглядит как непростительная небрежность.

Зритель Надежда Самченко обвинила режиссера в намеренном искажении истории. По ее словам, такие фильмы формируют у молодежи неправильное отношение к прошлому страны. Актер Сергей Безруков, по ее мнению, снявшись в этом фильме, перечеркнул свой образ патриота, замаравшись в антисоветской клюкве.

Кстати, о наградах. Фильм получил шесть статуэток «Золотого орла», что вызвало у публики только новые вопросы. Люди недоумевают, кто эти люди, оценившие картину столь высоко. При этом на Западе у фильма успех. На фестивале ШОС в Китае он получил главный приз за работу художника. Но российский зритель, судя по всему, остался недоволен.

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами.

Фото: Кадр из фильма «Воздух» (2023)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
