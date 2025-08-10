Меню
Киноафиша Статьи Антинаучная фантастика: от этого ляпа в новой «Фантастической четверке» лингвисты хватаются за голову — финал фильма обязан был получиться другим

10 августа 2025 08:56
В реальности подобного произойти не могло.

В «Фантастической четвёрке: Первые шаги» Джонни Шторм демонстрирует поистине выдающийся талант к лингвистике. Герой встречает Серебряного Сёрфера, слышит от нее всего одну (!) фразу на неизвестном ему языке, узнает ее перевод — и постепенно «взламывает» этот самый язык. Понимает каждое слово, грамматику, синтаксис. Куда там «Дуолинго», тут и Ноам Хомский бы растерялся.

Но так ли это работает в реальности? Преподаватель английского Виктория Коллетт из Великобритании в беседе с порталом «Киноафиша» — и вот её вердикт:

«С точки зрения лингвистики — что-то фантастичное. Многие языки имеют схожие структуры, звучание и даже одинаковые слова. Значит ли это, что анализируя одну фразу можно выучить не только один язык, но и все языки данной группы? Тоже вряд ли».

То есть, условно зная перевод фразы «гуд морнинг», ты не выучишь английский. Ты не сможешь вести small talk, не узнаешь, почему британцы извиняются по десять раз за минуту, и где заканчивается ирония, а начинается сарказм.

А теперь представь, что перед тобой не английский, а космический язык древней расы — без словарей, без контекста, без фонетики. И ты такой: «Ща расшифрую».

Так что в реальности Джонни Шторм бы, скорее всего, просто выучил фразу «умри со своими» и на этом бы всё закончилось. А вместо понимания языка Серфера у него были бы только ещё большие вопросы.

Что из этого вытекает? Человек-Факел не помешал бы Шалле-Бал завершить ее разрушительную миссию на Земле-828, то есть ни о каком хэппи-энде и речи быть не может — победить Галактуса попросту не смогли бы.

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
