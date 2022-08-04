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Аншлага не случилось: ледовое шоу Навки надоело россиянам

4 августа 2022 15:40
Аншлага не случилось: ледовое шоу Навки надоело россиянам

Поклонникам больше не интересны программы фигуристки.

Татьяна Навка немало удивила поклонников, рассказав о скидках на свое шоу. Как оказалось, зрители понемногу утрачивают интерес к подобного рода мероприятиям и ходить на выступления спортсменки не так уж и рвутся.

Девятого августа в Сочи начнутся гастроли ледовой программы Навки «Лебединое озеро». В эффектном шоу примут участие знаменитые российские фигуристы, а сама программа отличается яркими декорациями. Однако концерт не привлек должного внимания зрителей. Интерес публики оказался настолько маленьким, что Навка решилась на смелый шаг по спасению своего шоу.

Как объявила Навка, на все выступления она дарит поклонникам специальную скидку. Теперь билеты обойдутся на сумму в 20 процентов ниже, хотя и до этого цена за вход была вполне демократичной: минимальная стоимость билетов составляет полторы тысячи рублей.

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При этом щедрое предложение не помогло Навке распродать даже половину билетов. Судя по официальному сайту ее продюсерского центра, большая часть зала так и осталась пустой на премьерный показ, несмотря на то, что он состоится уже в ближайший вторник.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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