«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже 20 лет, на протяжении которых пресса не устает напоминать об их мезольянсе и искать в звездном браке подвох. Публика в большинстве своем также не верит, что молодой и энергичный юморист мог искренне полюбить женщину старше его на 27 лет.

А вот Вероника Степанова убеждена, что ничего странного в связи, многим кажущейся аномальной и даже перверсивной, нет. Психолог объяснила, что Максим и Алла Борисовна на момент встречи были ровесниками в эмоциональном плане.

«Он родился старичком. Если вы посмотрите на Галкина в возрасте 20-25 лет, вы увидите деда. Он словно родился не в свою эпоху. И, пожалуй, только сегодня, в 46 лет, начинает молодеть», — обрисовала психологический портрет Степанова .

Когнитивный диссонанс, по мнению психолога, вовсе не в возрасте артистов, а в воспитании. В то время как интеллигентного Галкина можно назвать «белой костью», Примадонну Степанова описала «разбитной» женщиной, злоупотребляющей алкоголем, табаком и посадившей здоровье к 50 годам.