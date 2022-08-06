Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог

«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог

6 августа 2022 15:24
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог

Оказывается, удивлять должна не разница в возрасте.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже 20 лет, на протяжении которых пресса не устает напоминать об их мезольянсе и искать в звездном браке подвох. Публика в большинстве своем также не верит, что молодой и энергичный юморист мог искренне полюбить женщину старше его на 27 лет.

А вот Вероника Степанова убеждена, что ничего странного в связи, многим кажущейся аномальной и даже перверсивной, нет. Психолог объяснила, что Максим и Алла Борисовна на момент встречи были ровесниками в эмоциональном плане.

«Он родился старичком. Если вы посмотрите на Галкина в возрасте 20-25 лет, вы увидите деда. Он словно родился не в свою эпоху. И, пожалуй, только сегодня, в 46 лет, начинает молодеть», — обрисовала психологический портрет Степанова.

Когнитивный диссонанс, по мнению психолога, вовсе не в возрасте артистов, а в воспитании. В то время как интеллигентного Галкина можно назвать «белой костью», Примадонну Степанова описала «разбитной» женщиной, злоупотребляющей алкоголем, табаком и посадившей здоровье к 50 годам.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Читать далее 7 августа 2022
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Related video