Аномалия какая-то: свежее фото Ивана Урганта вызвало переполох из-за странной детали

Иван Ургант выходит на связь с поклонниками редко, но метко. Телеведущий показал в социальных сетях свое новое фото, которое немало озадачило подписчиков.

Ранее в СМИ ходили слухи, что телеведущий навсегда покинул Россию. Но, как оказалось, это не так. Ургант отдохнул в одном из подмосковных яхт-клубов, где и устроил мини-фотосессию. На одном из снимков Иван, облачившись в короткие шорты, сидит на яхте и лучезарно улыбается.

Фолловеры порадовались тому, что звезда находится в отличном расположении духа, но обратили внимание на одну деталь. Многим показалось, что колено телеведущего выглядит слишком странно. Аномалия стала поводом для дискуссии.

«Не пойму, что с коленом», «Оно возмужало», «Он просто Кен из набора Барби», — отметили интернет-пользователи.

А один из фанатов нашел всему простое объяснение.