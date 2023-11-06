Аномалия какая-то: пупок Киркорова ужаснул народ (фото)

Филипп Киркоров стал постоянным пациентом Тимура Хайдарова. Хирург проделал большую работу над лицом и телом артиста. Но результат по душе не всем.

Поп-король отечественной эстрады доволен своим преображением. В соцсетях он опубликовал видео, в кадрах которого показал свой новый живот. Увиденное ужаснуло народ.

«А почему пупок так высоко?», «Видимо, уже натягивали», «И правда, очень высоко», — обсудили шокирующие кадры с аномальным пупком Киркорова интернет-пользователи.

Тем временем хирург призвал фанатов набраться терпения. Хайдаров подчеркнул, что для конечного результата требуется время — как минимум полгода. К тому же он заметил, что работа над полным преображением бывшего мужа Аллы Пугачевой еще не окончена.

Об этом заявил и сам Киркоров. Певец подчеркнул, что «нет предела совершенству», и признался, что безмерно счастлив оказаться в руках такого первоклассного специалиста, как Хайдаров.