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Аномалия какая-то: пупок Киркорова ужаснул народ (фото)

6 ноября 2023 15:15
Аномалия какая-то: пупок Киркорова ужаснул народ (фото)

Артист показал свой новый живот.

Филипп Киркоров стал постоянным пациентом Тимура Хайдарова. Хирург проделал большую работу над лицом и телом артиста. Но результат по душе не всем.

Поп-король отечественной эстрады доволен своим преображением. В соцсетях он опубликовал видео, в кадрах которого показал свой новый живот. Увиденное ужаснуло народ.

«А почему пупок так высоко?», «Видимо, уже натягивали», «И правда, очень высоко», — обсудили шокирующие кадры с аномальным пупком Киркорова интернет-пользователи.

Тем временем хирург призвал фанатов набраться терпения. Хайдаров подчеркнул, что для конечного результата требуется время — как минимум полгода. К тому же он заметил, что работа над полным преображением бывшего мужа Аллы Пугачевой еще не окончена.

Об этом заявил и сам Киркоров. Певец подчеркнул, что «нет предела совершенству», и признался, что безмерно счастлив оказаться в руках такого первоклассного специалиста, как Хайдаров.

Аномалия какая-то: пупок Киркорова ужаснул народ (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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