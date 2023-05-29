Аномалия какая-то: одна особенность дочери Фрейндлих шокировала народ (фото)

Алиса Фрейндлих стала мамой лишь один раз. В браке с режиссером Игорем Владимировым у артистки появилась дочь Варвара. И хоть она решила стать актрисой, блестящую карьеру так и не построила.

В детстве звездная наследница уверяла всех в том, что не последует примеру своей матери. И все же окончила театральный, после чего начала сниматься в кино и играть в театре. Тем не менее превзойти успех родительницы у Варвары не вышло.

Этот факт нисколько не омрачил отношения матери и дочери. Вместе они нередко выходят в свет и каждый раз приковывают к себе всеобщее внимание. Поклонники отмечают поразительное сходство Владимировой и Фрейндлих, в то же время во внешности Варвары есть одна особенность, которая многих шокирует.

Дело в том, что дочь Алисы Бруновны далеко не Дюймовочка. Звездная наследница на две головы выше своей матери. Многие в Сети не перестают удивляться аномально высокому росту блондинки.