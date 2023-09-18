Аномалия какая-то: дочь Якубовича ахнула, когда услышала вердикт врача

Леонид Якубович может похвастаться не только насыщенной карьерой, но и довольно активной личной жизнью. Он был женат трижды: более того, его дочка и внучка оказались практически ровесницами.

От второго брака у ведущего родился сын Артем в 1973 году. Мужчина тоже связал свою жизнь с телевидением, а в 2000 году сам стал отцом. У него появилась на свет дочка Софья.

За два года до этого и в семье Якубовича-старшего произошло пополнение. Его третья супруга родила наследницу Варвару. Сейчас дочь телеведущего уже закончила МГИМО с красным дипломом. Однако журналисткой она стать не захотела.

Варвара мечтает о карьере певицы: она записывает песни в этническом стиле. Долгое время девушка и не помышляла о сцене, ведь окружающие считали, что у нее нет для этого никаких данных.

Все изменил вердикт врача, который заставил ахнуть дочь Якубовича. Фониатр обнаружил у нее аномально сильные голосовые связки, что не снилось даже профессиональным музыкантам.