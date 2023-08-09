Аномалия – не иначе: честное фото ног Бузовой вызвало оторопь у людей

Ольга Бузова призналась в серьезных проблемах со здоровьем. Певице даже пришлось лечь под нож, чтобы избавиться от постоянной боли, но хирургическое вмешательство принесло лишь временное облегчение.

Много лет артистка страдает от выпирающих косточек на ногах или бурсита. В Мюнхене знаменитости удалили новообразование, но спустя время оно появилось снова. Экс-ведущая «Дома-2» показала поклонникам в Сети, как выглядят теперь ее ноги. Эти честные кадры вызвали у людей неподдельный шок.

Стопы поющей телеведущей — картина малоприятная. Интернет-пользователи пишут, что Бузову поражает болезнь Анастасии Волочковой, которая также не раз поражала публику ужасающим видом своих ног.