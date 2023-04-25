Анну Сергеевну в «Бриллиантовой руке» должна была играть иностранка: только взгляните на нее

Гайдай «забраковал» ее не просто так.

Светлана Светличная стала главным украшением комедии «Бриллиантовая рука». Однако первоначально на эту роль претендовала другая актриса — ее можно увидеть в более поздней картине Леонида Гайдая. Речь идет об эстонской артистке Ээве Киви. Она снялась в комедии «Не может быть!», где сыграла модную даму в розовом костюме. Главный герой Володя Завитушкин по ошибке принял ее за свою невесту, но она оказалась супругой ревнивца Ивана Израилевича.

Не запомнить эту актрису невозможно. В молодости Киви обладала безупречной, практически ангельской внешностью: светлая кожа, белокурые локоны, большие глаза. Но Гайдай все-таки отдал роль роковой Анны Сергеевны Светличной, объяснив свой выбор так: у Ээве не было внутренней наглости, которая требовалась героине.

Киви можно увидеть во многих известных картинах: «Руслан и Людмила», «Райские яблочки», «Судьба резидента». После распада СССР Ээве устроилась в рекламную редакцию эстонского канала. Сегодня актрисе 84 года, и она по-прежнему работает на телевидении.