Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих

Ровно год, как с нами нет Светланы Светличной, и при ее имени у большинства зрителей в голове до сих пор всплывает образ роковой блондинки из «Бриллиантовой руки». Но был в ее карьере фильм, где этот стереотип разбивается вдребезги, – лирическая комедия «Стряпуха».

Эту картину зрители редко вспоминают в списках любимых, хотя на «Кинопоиске» у нее под сорок тысяч оценок и крепкие 7.7.

Кубанский ромком Эдмонда Кеосаяна оказалась тем редким случаем, когда Светличная примеряет совершенно иной образ – за несколько лет до того, как стать пленницей того самого «соблазнительного» амплуа.

В «Стряпухе» 1965 года Светличную не узнать: вместо гламурной красотки – простая кубанская повариха Павлина с темными волосами и открытой улыбкой. В роль она вживалась с такой отдачей, что даже готовила на съемочной площадке для всей группы.

Но главная изюминка – ее партнер. Роль тракториста Андрея исполнил сам Владимир Высоцкий, и для него это тоже стал эксперимент: барда на экране перекрасили в блондина.

Пара смотрится неожиданно гармонично, хотя за кадром, по воспоминаниям режиссера Эдмонда Кеосаяна, творческие «привычки» Высоцкого нередко срывали график съемок.

Кеосаян, которого сегодня вспоминают прежде всего как романтика в чистом виде, снял историю без «выкрутасов»: простая кубанская станица, молодость, любовь, немного ревности, немного сплетен, солнце, речка и бесконечное ощущение жизни, в которой все кажется возможным.

«Стряпуха» – это не про интриги и бриллианты, а про бесхитростную историю любви в кубанской станице. Фильм, пахнущий солнцем и сеном, где главное богатство – не деньги, а искренность чувств.

И Светличная здесь доказывает, что ее талант гораздо глубже одного, пусть и культового, амплуа. Это теплое и честное кино, которое стоит пересмотреть в память о великой актрисе.

