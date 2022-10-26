Анну Большову настигло прошлое: скандал из нулевых вновь набирает обороты

Имя Анны Большовой вновь оказалось у всех на слуху. Публика заговорила об актрисе после того, как на своем авто она насмерть сбила молодую женщину.

Подробности случившегося активно обсуждаются в Сети, на фоне чего всплыл и давний скандал с участием артистки. Многие вспомнили, что в нулевых звезду уличили в том, что она стала участницей секты под названием «Долина солнца», а после и вовсе вышла замуж за своего сводного брата — Антона Канаева.

По слухам, во главе этой секты стояла мачеха Большовой — Анна Канаева. Теперь интернет-пользователи предполагают, что именно к ней и направлялась звезда экрана в тот вечер, когда стала участницей смертельного ДТП.

Также в Сети ходят разговоры о том, что мачеха-сектантка часто бывала в доме актрисы в поселке Грачевка в Калужской области, который Большова приобрела не так давно. Между тем издание «Комсомольская правда », ссылаясь на жителей деревни, пишет, что никакой общины давно не существует.