Анну Болейн в кино играли лишь красавицы: от ее реальной внешности станет дурно

Благодаря многочисленным фильмам за Анной Болейн закрепился образ роковой соблазнительницы, настоящей красотки. Перед ее чарами не устоял и сам Генрих VIII, который пошел против правил и развелся с предыдущей супругой, чтобы жениться на обворожительной даме. Однако реальная историческая личность сильно отличалась от изображения на экране.

Современники утверждали, что Анна была очень худая, даже костлявая. У нее была темная кожа лица, глаза навыкате и слишком длинный нос. Таким образом, красавицей Болейн точно нельзя было назвать, поэтому не стоит и сравнивать ее с Натали Дормер или Натали Портман, которые сыграли героиню в кино. Кроме того, сообщалось и о несносном характере женщины, от которого страдали все при дворе: ей были присущи жадность, снобизм и злопамятство.

Однако, несмотря на все это, Анне нельзя было отказать в харизме. Она так ловко обращала на себя внимание мужчин и могла выстроить оживленную беседу, что у остальных дам не было шансов затмить ее.