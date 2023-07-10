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Киноафиша Статьи «Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли

«Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли

10 июля 2023 17:30
«Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли

Героиня получилась бы совсем другой.

Советская «Анна Каренина» до сих пор считается одной из лучших экранизаций романа Толстого. Главную роль в фильме Александра Зархи сыграла Татьяна Самойлова, которая до этого блистала в драме «Летят журавли».

Кандидатуру актрисы отстоял сам режиссер. Он не видел в роли Анны никого другого, только Самойлову. Однако худсовет воспротивился выбору Зархи. Возможно, причина была в «западной» внешности актрисы и ее загадочном амплуа. Руководство предложило свой список кандидаток, куда вошла Татьяна Доронина.

Представить «главную советскую крестьянку» в роли аристократки Карениной крайне трудно. Доронина идеально вписалась в образ деревенской Нюры из драмы «Три тополя на Плющихе», также она блестяще сыграла простоватую Шуру в «Мачехе». Но роль запутавшейся дамы из высшего общества ей вряд ли бы подошла.

«Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли

Режиссер это прекрасно понимал и отказал худсовету. Каким-то ему чудом удалось отвоевать Самойлову.

Поклонники фильма, узнав об этом факте, высказались об «утраченной» Карениной.

«Доронина прекрасно бы справилась, но это была бы уже другая Анна»,

— написал один из пользователей Сети.

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (1967), кадр из фильма «Три тополя на Плющихе» (1967)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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