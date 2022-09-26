Анни из «Кукушки» вызвала оторопь: что стало с ее лицом за 19 лет

Анни-Кристина Юусо блестяще справилась со своей ролью в фильме «Кукушка». Знаменитость воплотила саамку Анни, которая приютила двух солдат из враждующих армий времен Второй мировой войны. Тогда артистке было всего 23 года.

Проект удостоился высокой оценки критиков. Не обошли они вниманием и работу актрисы, удостоив ее множества наград. Однако после этого карьера звезды начала буксовать. О других ярких героинях знаменитости говорить не приходится.

Сегодня Юусо живет в Хельсинки и работает на радио. Актрисе 42 года, но стоит отметить, что время оказалось над ней не властно. На фото звезды в социальных сетях можно легко узнать ту самую саамку Анни: ее лицо практически ее изменилось, что немало удивляет интернет-пользователей.

Добавим, что актерскую карьеру Анни-Кристина Юусо не завершила, однако режиссеры по неизвестной причине не спешат приглашать ее в свои проекты.