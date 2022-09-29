Анна Семенович из СССР: как любовница Караченцова проснулась знаменитой

В 1960-м году знаменитый режиссер Яков Сегель снял в своей киноповести «Прощайте, голуби!» никому неизвестную севастопольскую красавицу Светлану Савелова. Вскоре после премьеры 18-летняя девушка поступила в Щуку.

Подруга звезды, Людмила Кравцова рассказывает, что Савелова отличалась эффектной внешностью, которую невозможно было не заметить:

«Только представьте: миниатюрная натуральная блондинка с пятым или шестым размером груди. Мужики от нее глаз оторвать не могли», — приводит ее слова «Экспресс-газета».

Но несмотря на красивое лицо и точеную фигуру, Светлана Савелова так и не стала по-настоящему успешной киноактрисой. Она снялась всего лишь в шести фильмах, а под конец жизни крепко выпивала. И в 57 умерла от алкогольного отравления.