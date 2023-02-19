Анна Ковальчук заставит вздрогнуть: 20 лет в одной роли даром не прошли (фото)

Совсем скоро зрители увидят продолжение культового сериала «Тайны следствия». Этот сезон заявлен как финальный и обещает расставить все точки над «i». Поклонников хита ждет новая череда расследований, и руководить процессом будет неизменная Мария Швецова.

Анна Ковальчук уже 22 года исполняет роль подполковника юстиции. Поразительно, но за эти годы артистка практически не изменилась. На ее лице нет ни единой морщинки, а фигура осталась такой же стройной. Недоумевающие поклонники звезды считают, что здесь точно замешана какая-то магия, и называют актрису колдуньей.

По мистическому совпадению в 2005 году Ковальчук исполнила роль легендарной ведьмы в сериале «Мастер и Маргарита». Также она сыграла зловещую Геллу в мюзикле по этому же произведению Булгакова.

В новом сезоне «Тайн следствия» героине Ковальчук предстоит не только раскрывать череду убийств, но и решить главный вопрос: что делать с личной жизнью? Швецова осознает свои ошибки прошлого и поймет, кто ей действительно нужен. Также, как пишет «Телепрограмма », у Марии появится новая проблема — ее дочь займется опасными расследованиями, предпочитая действовать самостоятельно.