Анна Ковальчук воссоединилась с бывшим ухажером: речь про известного актера

В 2007 году Анна Ковальчук стала женой предпринимателя Олега Капустина. Супруги живут счастливой жизнью и воспитывают общего сына Добрыню, которому этой весной исполнилось 13 лет. Однако из-за работы артистке вновь придется столкнуться со своим бывшим возлюбленным Сергеем Перегудовым.

Со звездой «Агента особо назначения» Ковальчук встречалась в самом начале своей карьеры. Артисты серьезно относились к этим отношениям и даже планировали свадьбу, но в итоге расстались.

Сейчас же Ковальчук и Перегудов встретятся на съемочной площадке сериала «Тайны следствия». Артист сыграет поклонника Марии Швецовой по фамилии Васнецов, который будет активно ухаживать за главной героиней. Но следователь, как пишут СМИ, не сразу захочет ответить ему взаимностью.

Сами артисты пока никак не прокомментировали будущий сезон сериала. Поклонники же уверены, что роман поможет им намного правдоподобнее сыграть чувства своих героев.