Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя

Анна Ковальчук не противилась тому, чтобы ее единственная дочь стала актрисой. Звезда снималась с наследницей в популярном сериале, но многие поклонники этого даже не заметили.

Злату Ильченко можно увидеть вместе с матерью в «Тайнах следствиях». Интересно, что юная артистка воплотила дочку главной героини, которую играет ее знаменитая родительница.

Природа наградила девушку неплохими актерскими данными, но та отказалась от карьеры в российском кинематографе. Ильченко решила учиться на юриста, правда, не уверена, что будет трудиться по специальности. Злата не готова довольствоваться бумажной работой в душном офисе и надеется создать собственный бизнес. К тому же в свои 23 года она уже задумалась о семье.

Дочь Ковальчук планирует выйти замуж и стать матерью. Осуществить это она планирует в ближайшие пять лет. Что ж, пожелаем удачи.