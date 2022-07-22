Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Узнай, с какой известной книжной героиней у тебя много общего по мнению астрологов.

"Гордость и предубеждение", "Мастер и Маргарита", "Сердца трех" – героини этих и других романов пленяют сердца читателей по всему миру. Астрологи портала "Сибкрай.ru" рассказали, на каких книжных красоток похожи представительницы разных знаков зодиака.

Овен – Анна Каренина

Решительные женщины-Овны – точь-в-точь Анна Каренина из одноименного романа.

Героиня делала то, что хотела, вопреки мнению окружающих – им оставалось лишь ей завидовать и осуждать.

Телец – Эмма Бовари

У Тельцов много общего с Эммой Бовари. Они упорны и деятельны, любят комфорт и уют, но в золотой клетке быстро начинают скучать и томиться.

Близнецы – Лариса Огудалова

Героиня "Бесприданницы" – типичная женщина-Близнецы. Вокруг нее столько мужчин, а ей подавай вон того недоступного. Заканчивается все, как правило, плачевно.

Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Рак – Мелани Уилкс

Преданная и мудрая Мелани из "Унесенных ветром" как будто списана с Рака.

Они тоже видят в людях только хорошее, безоговорочно им доверяют и заботятся о близких так, как никто другой.

Лев – Анжелика

Львицы идут по жизни, собирая коллекцию мужских сердец и вызывая острую зависть у женщин. Прямо как притягательная героиня серии романов Анн и Сержа Голон.

Дева – Мэгги

Мэгги Клири из романа "Поющие в терновнике" полюбила отца де Брикассара раз и навсегда. Женщины, рожденные под знаком Девы, тоже те еще однолюбы – но стоит возлюбленному их разгневать, пощады не жди.

Весы – Элизабет Беннет

Женщины-Весы, под стать названию знака, в душе все взвешивают разные ситуации, принимают решение, а потом передумывают…

Так и героиня "Гордости и предубеждения" сначала отказала мистеру Дарси, а потом взяла и согласилась выйти за него.

Скорпион – Настасья Филипповна

Роковая женщина – так вкратце можно охарактеризовать не только героиню романа "Идиот", но и даму Скорпиона. Такая кого угодно до греха доведет!

Стрелец – Маргарита Наваррская

Подобно героине романа "Королева Марго", женщина-Стрелец умна и расчетлива в хорошем смысле слова.

При этом способна на искреннее и самозабвенное чувство.

Козерог – Джейн Эйр

Выдержать такие испытания, которые выпали на долю Джейн Эйр, под силу лишь представительницам одного знака. Волевые и упертые – Козероги, они такие!

Водолей – Леонсия Солано

Как и героиня романа "Сердца трех", дама-Водолей всегда готова с головой нырнуть в омут приключений.

К черту скучные светские гостиные!

Рыбы – Маргарита

Ради любимого булгаковская героиня продала свою душу дьяволу и стала ведьмой. Кто на такое способен? Только Рыбы, самый непонятный и загадочный знак зодиака.