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Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

22 июля 2022 17:00
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Узнай, с какой известной книжной героиней у тебя много общего по мнению астрологов.

"Гордость и предубеждение", "Мастер и Маргарита", "Сердца трех" – героини этих и других романов пленяют сердца читателей по всему миру. Астрологи портала "Сибкрай.ru" рассказали, на каких книжных красоток похожи представительницы разных знаков зодиака.

Овен – Анна Каренина

Решительные женщины-Овны – точь-в-точь Анна Каренина из одноименного романа.

Героиня делала то, что хотела, вопреки мнению окружающих – им оставалось лишь ей завидовать и осуждать.

Телец – Эмма Бовари

У Тельцов много общего с Эммой Бовари. Они упорны и деятельны, любят комфорт и уют, но в золотой клетке быстро начинают скучать и томиться.

Близнецы – Лариса Огудалова

Героиня "Бесприданницы" – типичная женщина-Близнецы. Вокруг нее столько мужчин, а ей подавай вон того недоступного. Заканчивается все, как правило, плачевно.

Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Рак – Мелани Уилкс

Преданная и мудрая Мелани из "Унесенных ветром" как будто списана с Рака.

Они тоже видят в людях только хорошее, безоговорочно им доверяют и заботятся о близких так, как никто другой.

Лев – Анжелика

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Львицы идут по жизни, собирая коллекцию мужских сердец и вызывая острую зависть у женщин. Прямо как притягательная героиня серии романов Анн и Сержа Голон.

Дева – Мэгги

Мэгги Клири из романа "Поющие в терновнике" полюбила отца де Брикассара раз и навсегда. Женщины, рожденные под знаком Девы, тоже те еще однолюбы – но стоит возлюбленному их разгневать, пощады не жди.

Весы – Элизабет Беннет

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Женщины-Весы, под стать названию знака, в душе все взвешивают разные ситуации, принимают решение, а потом передумывают…

Так и героиня "Гордости и предубеждения" сначала отказала мистеру Дарси, а потом взяла и согласилась выйти за него.

Скорпион – Настасья Филипповна

Роковая женщина – так вкратце можно охарактеризовать не только героиню романа "Идиот", но и даму Скорпиона. Такая кого угодно до греха доведет!

Стрелец – Маргарита Наваррская

Подобно героине романа "Королева Марго", женщина-Стрелец умна и расчетлива в хорошем смысле слова.

При этом способна на искреннее и самозабвенное чувство.

Козерог – Джейн Эйр

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Выдержать такие испытания, которые выпали на долю Джейн Эйр, под силу лишь представительницам одного знака. Волевые и упертые – Козероги, они такие!

Водолей – Леонсия Солано

Как и героиня романа "Сердца трех", дама-Водолей всегда готова с головой нырнуть в омут приключений.

К черту скучные светские гостиные!

Рыбы – Маргарита

Ради любимого булгаковская героиня продала свою душу дьяволу и стала ведьмой. Кто на такое способен? Только Рыбы, самый непонятный и загадочный знак зодиака.

Елена Королева
Елена Королева
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