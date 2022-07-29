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Анна Асти не стала молчать о будущем: планы с музыкой не связаны

29 июля 2022 12:10
Анна Асти не стала молчать о будущем: планы с музыкой не связаны

Артистка распланировала свою жизнь на годы вперед.

Анна Асти рассказала о своих планах завести ребенка. Как оказалось, они с супругом Станиславом Юркиным давно мечтают о пополнении в семье.

В начале этого года знаменитость активно занялась развитием сольной карьеры. Сначала она представила несколько синглов, а чуть позже полноценный альбом «Феникс», который практически сразу завоевал любовь слушателей. Из-за такой популярности Анна уже решила начать работу над созданием второй пластинки. Поэтому, как оказалось, ей пришлось перенести другие немаловажные планы, а именно беременность.

Как рассказала певица в беседе с изданием Ok! Magazine, они с мужем планировали завести ребенка именно в этом году. Но беременность не смогла бы позволить артистке полностью отдавать свои силы карьере, так что они решили задуматься о пополнении в семье чуть позже, но полностью не отказываться от этой идеи.

«На данный год мы немножко позабудем об этой идее, но не будем ее отпускать», — рассказывает Асти.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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