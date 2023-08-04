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Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину

4 августа 2023 13:45
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину

Звезда вспоминает детство как страшный сон.

Певица Диана Анкудинова стала знаменита благодаря участию в шоу «Ты супер!». Девушка отличалась не только красивым мощным голосом, но и тяжелой судьбой. В трехлетнем возрасте она оказалась в детском доме. Диану забрали из семьи органы опеки.

К счастью, девочка провела там не так много времени. В 5 лет у нее появилась приемная мать Ирина Поник. Та не только оформила опеку над малышкой, но и занялась ее всесторонним развитием. Один из друзей семьи заметил, что у Дианы отличный слух и необыкновенный голос, и девочку отдали заниматься в вокальный коллектив.

О биологической матери певица до сих пор не хочет вспоминать: та вообще не уделяла девочке внимания и злоупотребляла спиртными напитками, за что и лишилась опеки над малышкой. Даже после того, как Диана прославилась на всю страну, женщина не сделала ничего, чтобы попросить прощения и помириться с дочкой. Сама Анкудинова заявляет, что инициативу проявлять не будет.

«Если захочет, сама меня найдет», — говорит Диана.

Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Фото: Соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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