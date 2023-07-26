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Киноафиша Статьи Анита Цой вывела из тени взрослого сына: фото вызвало переполох в Сети

Анита Цой вывела из тени взрослого сына: фото вызвало переполох в Сети

26 июля 2023 14:00
Анита Цой вывела из тени взрослого сына: фото вызвало переполох в Сети

Певица поздравила наследника с днем рождения.

Певица Анита Цой — активный пользователь социальных сетей. Она делится с подписчиками подробностями своих выступлений, выкладывает снимки с коллегами и даже делится кулинарными рецептами. Но фото своей семьи Анита публикует не так часто.

Мужа и сына артистка не скрывает, но в ее соцсетях они появляются редко. Тем больший интерес вызывает каждая такая фотография. Недавно Анита Цой выложила в свой микроблог сразу несколько снимков с взрослым сыном, чтобы поздравить его с днем рождения. Сергею исполнился 31 год.

Певица вышла замуж за политика Сергея Цоя еще в 1990 году. Большой любви к будущему мужу она не испытывала и пошла за этот союз по настоянию родителей. Однако с годами муж смог стать для нее очень близким и родным человеком. Единственного сына Анита назвала в честь супруга, и парень вырос очень похожим на отца, хотя многие фанаты находят в нем и черты любимой певицы.

Сергей Сергеевич стал настоящим красавцем, но остепениться пока не готов. По его словам, он еще не встретил девушку, которую смог бы представить семье.

Анита Цой вывела из тени взрослого сына: фото вызвало переполох в Сети
Фото: Legion-Media, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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