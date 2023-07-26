Анита Цой вывела из тени взрослого сына: фото вызвало переполох в Сети

Певица Анита Цой — активный пользователь социальных сетей. Она делится с подписчиками подробностями своих выступлений, выкладывает снимки с коллегами и даже делится кулинарными рецептами. Но фото своей семьи Анита публикует не так часто.

Мужа и сына артистка не скрывает, но в ее соцсетях они появляются редко. Тем больший интерес вызывает каждая такая фотография. Недавно Анита Цой выложила в свой микроблог сразу несколько снимков с взрослым сыном, чтобы поздравить его с днем рождения. Сергею исполнился 31 год.

Певица вышла замуж за политика Сергея Цоя еще в 1990 году. Большой любви к будущему мужу она не испытывала и пошла за этот союз по настоянию родителей. Однако с годами муж смог стать для нее очень близким и родным человеком. Единственного сына Анита назвала в честь супруга, и парень вырос очень похожим на отца, хотя многие фанаты находят в нем и черты любимой певицы.

Сергей Сергеевич стал настоящим красавцем, но остепениться пока не готов. По его словам, он еще не встретил девушку, которую смог бы представить семье.