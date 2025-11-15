Меню
Киноафиша Статьи Анимешников смешали с грязью и готовы засудить: вокруг новой полнометражки «Магическая битва» разгорается скандал

15 ноября 2025 19:05
Создателей понять можно, но они перегибают палку.

Премьера фильма по «Магической битве» должна была пройти с овациями и без скандалов, как подарок для японских зрителей, получивших первый доступ к сценам из арки Сибуя и эксклюзивному тизеру третьего сезона.

Но всего через несколько дней интернет заполонили размытые телефонные записи: куски боёв, появление Юты, новые кадры с Юдзи. И создатели решили, что терпеть это больше не будут.

Скандал с участием Sony

Официальный аккаунт проекта опубликовал заявление, от которого фандом вздрогнул: съемка фильма в кинотеатре и публикация записей — уголовно наказуемое преступление. В послании не было ни тени шутки: анимешникам из Японии грозит до десяти лет тюрьмы или штраф до десяти миллионов иен (примерно 65 тысяч долларов).

Жёстко даже по строгим японским меркам, но продюсеры дали понять — арка Сибуя не для того создавалась, чтобы ее пиратили и сливали в TikTok. И фанатов мульта готовы смешать с грязью в суде, Sony не поскупится на адвокатов.

Как отреагировали анимешники

Эффект, однако, вышел обратным. В комментариях разразилась битва не хуже тех, что показывает студия. Фанаты из США, Европы и Латинской Америки обвинили создателей в том, что именно срыв мировой премьеры и породил волну пиратских записей.

Пока Япония уже обсуждает ключевые сцены, другие регионы ждут показов неделями, пытаясь уклоняться от спойлеров, которые появляются повсюду. Возмущённые зрители утверждают, что проблема не в «пиратстве», а в том, что релиз до сих пор остается эксклюзивом для японцев.

Тем временем фильм уверенно идёт по расписанию: Япония смотрит с 7 ноября, Великобритания и Ирландия получили свою премьеру 14-го, а Северная Америка увидит «Казнь» только 5 декабря. И пока одни подсчитывают, когда удастся попасть в кинотеатр, другие подсчитывают, успеют ли они избежать спойлеров хотя бы до выходных. Российская премьера полнометражки ожидается в январе, пока без точных дат.

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва»
Игорь Мустафин
