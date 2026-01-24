Анимешники против «Оскара»: ох и зря в академии выдвинули «Кейпоп-охотниц», задвинув этот тайтл

Теперь в Сети начался натуральный бойкот от тысяч поклонников жанра.

Фандом одного из самых кассовых аниме-хитов в истории взбешён. Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», побивший рекорды в 2025 году, не попал в список номинантов на «Оскар-2026». Для поклонников это стало не просто разочарованием, а знаком пренебрежения к традиционной анимации со стороны престижных западных премий.

Возмущение чувствуется особо остро, ведь несколькими неделями ранее та же картина проиграла «Золотой глобус» анимационному фильму Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». Противопоставление получилось принципиальным: кропотливая, нарисованная вручную работа студии Ufotable против трёхмерного CGI-проекта от гиганта стриминга.

В глазах фанатов это больше, чем просто поражение в конкурсе, а засуживание и продвижение Netflix. Экспертные комиссии, несмотря на рекорды и бешеную популярность традиционного аниме, предпочитают награждать «более известные» и технологичные, но менее душевные проекты.

Реакция в Сети была жёсткой. Поклонники называют кинокадемию «мошеннической», а результаты отбора «сфальсифицированными», обвиняя критиков в отсутствии беспристрастности. Для многих игнор «Бесконечной крепости» стал последней каплей, доказавшей, что западные награды по-прежнему относятся к аниме как к второсортному жанру, достойному разве что нишевой категории.