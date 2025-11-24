Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

24 ноября 2025 09:52
Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

Могли возникнуть ассоциации, что показывают ленту для взрослых.

История о летающем острове и юных героях, ставшая одним из символов студии Ghibli, могла бы навсегда остаться в истории под своим оригинальным названием — «Небесный замок Лапута».

Однако культурный барьер и двусмысленный перевод заставили создателей пойти на беспрецедентные меры, чтобы спасти фильм от провала в международном прокате. Это история о том, как языковые особенности едва не погубили одно из величайших аниме Миядзаки.

Литературный замысел и фатальная ошибка японцев

Хаяо Миядзаки, вдохновленный «Путешествиями Гулливера» Джонатана Свифта, взял для своего летающего замка имя «Лапута» — так назывался парящий в небесах остров в третьей части сатирического романа. Для японского режиссера и его аудитории это была изящная и глубокая литературная отсылка, идеально вписывающаяся в концепцию фильма.

Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

Проблема всплыла, когда фильм начали готовить к выходу на международный рынок. В испанском языке словосочетание «la puta» является грубым оскорблением, аналогом русской «ночной бабочки», только в более грубой форме.

Во французском существует схожее по звучанию слово «la pute» с тем же значением. Таким образом, благообразный литературный образ в одночасье превращался в похабщину, совершенно неприемлемую для детского анимационного фильма. Сами понимаете, какие бы были ассоциации у людей, а, соответственно, и сборы.

Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

Сам Миядзаки позже признавался, что не знал об этом лингвистическом казусе и, будь ему известно, никогда бы не использовал это название.

Экстренное переименование

Чтобы избежать скандала и провала в прокате, студии пришлось срочно искать компромиссы. Стратегия варьировалась от страны к стране.

В США фильм был выпущен под кардинально укороченным названием «Castle in the Sky» («Небесный замок»), просто потому, что янки любят все упрощать. В Великобритании и Австралии нашли компромиссный вариант: «Laputa: Castle in the Sky», сохранив оригинал, но добавив пояснение.

Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

В Испании и Латинской Америке пошли еще дальше, изменив одну букву и превратив «Laputa» в «Lapunta», что позволило избежать двусмысленности.

Не только название: другие жертвы локализации

Проблемы с адаптацией на этом не закончились. Западные дистрибьюторы внесли целый ряд изменений, чтобы сделать фильм более понятным для своей аудитории: В оригинале главные герои, Пазу и Шита, — подростки.

Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

В американском дубляже их озвучили более молодыми голосами, продюсеры считали, что западные зрители предпочтут героев-детей. Сцена с пиратами, которые в японской версии питают к Шите романтический интерес, была изменена. В английской версии их отношение стало более покровительственным и заботливым, чтобы избежать неловких ассоциаций.

Сегодня, благодаря современным релизам на Blu-ray и стриминговым платформам, зрители могут увидеть обе версии фильма. Ранее мы писали: Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте.

Фото: Кадр из аниме «Небесный замок Лапута» (1986)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
«Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало «Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше