Аниме Миядзаки пришлось в срочном порядке переименовывать в Европе: люди краснели, услышав название

История о летающем острове и юных героях, ставшая одним из символов студии Ghibli, могла бы навсегда остаться в истории под своим оригинальным названием — «Небесный замок Лапута».

Однако культурный барьер и двусмысленный перевод заставили создателей пойти на беспрецедентные меры, чтобы спасти фильм от провала в международном прокате. Это история о том, как языковые особенности едва не погубили одно из величайших аниме Миядзаки.

Литературный замысел и фатальная ошибка японцев

Хаяо Миядзаки, вдохновленный «Путешествиями Гулливера» Джонатана Свифта, взял для своего летающего замка имя «Лапута» — так назывался парящий в небесах остров в третьей части сатирического романа. Для японского режиссера и его аудитории это была изящная и глубокая литературная отсылка, идеально вписывающаяся в концепцию фильма.

Проблема всплыла, когда фильм начали готовить к выходу на международный рынок. В испанском языке словосочетание «la puta» является грубым оскорблением, аналогом русской «ночной бабочки», только в более грубой форме.

Во французском существует схожее по звучанию слово «la pute» с тем же значением. Таким образом, благообразный литературный образ в одночасье превращался в похабщину, совершенно неприемлемую для детского анимационного фильма. Сами понимаете, какие бы были ассоциации у людей, а, соответственно, и сборы.

Сам Миядзаки позже признавался, что не знал об этом лингвистическом казусе и, будь ему известно, никогда бы не использовал это название.

Экстренное переименование

Чтобы избежать скандала и провала в прокате, студии пришлось срочно искать компромиссы. Стратегия варьировалась от страны к стране.

В США фильм был выпущен под кардинально укороченным названием «Castle in the Sky» («Небесный замок»), просто потому, что янки любят все упрощать. В Великобритании и Австралии нашли компромиссный вариант: «Laputa: Castle in the Sky», сохранив оригинал, но добавив пояснение.

В Испании и Латинской Америке пошли еще дальше, изменив одну букву и превратив «Laputa» в «Lapunta», что позволило избежать двусмысленности.

Не только название: другие жертвы локализации

Проблемы с адаптацией на этом не закончились. Западные дистрибьюторы внесли целый ряд изменений, чтобы сделать фильм более понятным для своей аудитории: В оригинале главные герои, Пазу и Шита, — подростки.

В американском дубляже их озвучили более молодыми голосами, продюсеры считали, что западные зрители предпочтут героев-детей. Сцена с пиратами, которые в японской версии питают к Шите романтический интерес, была изменена. В английской версии их отношение стало более покровительственным и заботливым, чтобы избежать неловких ассоциаций.

Сегодня, благодаря современным релизам на Blu-ray и стриминговым платформам, зрители могут увидеть обе версии фильма. Ранее мы писали: Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте.