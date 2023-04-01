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Аниме-девочка с огромными глазами смыла макияж: фото без грима обескуражило народ

1 апреля 2023 18:35
Аниме-девочка с огромными глазами смыла макияж: фото без грима обескуражило народ

Звезда приятно удивила поклонников.

Анастасия Шпагина не упустила уникальную возможность стать знаменитой, не имея выдающихся талантов. Блогер привлекла внимание публики благодаря своей внешности — в социальных сетях она известна как аниме-девочка с огромными глазами. Звезду интернета окрестили «живой куклой». Кроме того, она не раз удивляла публику своими перевоплощениями в звезд шоу-бизнеса. Шпагина становилась и Майли Сайрус, и Леди Гагой и даже Джастином Бибером. Блогер не скрывает, что главный секрет ее впечатляющих трансформаций кроется в умелом макияже. Между тем многие поклонники Анастасии не имели понятия о том, как же она выглядит без косметики. Теперь все карты раскрыты. Шпагина засветилась перед камерой без грима. Ее естественная внешность обескуражила народ. Многие не ожидали, что Анастасия и без косметики довольно привлекательна.

«От твоей красоты у меня мурашки по коже», — подметил один из пользователей Сети.

Аниме-девочка с огромными глазами смыла макияж: фото без грима обескуражило народ
Фото: кадр из YouTube видео (2019), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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