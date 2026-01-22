Аниме-альтушки против деревянной чушки: российские дети ответили, кто победит нового Буратино в сказочной битве

Такого сражения вы бы точно не смогли представить.

Иван Ургант давно доказал: чтобы понять, что на самом деле творится в головах у поколения, нужно просто задать им правильный вопрос. И слушать. Очень внимательно слушать.

В своем блоге блогер устроил разговор с современнями детьми. После вопросов о «Голубом вагоне» и качестве современных экранизаций сказок ведущий решил копнуть глубже в современные предпочтения.

Он спросил одну из юных гостьй о её любимом сказочном герое. Ожидали «Гравити Фолз», «Машу и Медведя» или, на худой конец, свежего «Буратино»? Как бы не так.

«"Кейпоп-охотницы на демонов"», — уверенно заявила девочка.

Дальше — больше. Ургант, мгновенно сориентировавшись, закинул удочку в мир кроссоверных баталий и спросил, а кто бы победил: героини аниме Netflix или новый «Буратино», сыгранный Виталией Корниенко.

Паузы не было ни на секунду, вердикт был вынесен со скоростью мысли:

«Кейпоп-охотницы». Аргументация юного стратега оказалась железобетонной и, что важно, строго по канонам жанра: «Потому что они используют свою силу песни, и это им помогает бороть демонов».

Кажется, сценаристам нового игрового «Буратино», который только-только показали в новогодние праздники 2026 года, есть над чем задуматься. Деревянному мальчишке с его авантюрами с Карабасом явно не хватает магической силы. А главное — правильного подхода к детям.

Бонусом малышка выдала Урганту универсальную инструкцию по выживанию в опасной ситуации, которую почерпнула из аниме:

Не бояться. Не стесняться.

