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«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

24 июля 2025 16:40
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Мульт о дружбе и помощи бедным отозвался в сердцах зрителей разных уголков мира. И везде — по-разному.

В 1953 году студия «Союзмультфильм» выпустила анимационную короткометражку «Братья Лю» по мотивам китайской народной сказки. Проект получился уютным и ламповым, но не сильно-то и популярным в современной России. Кто бы мог подумать, что спустя 70 лет этот мультфильм неожиданно получил вторую жизнь — теперь его обсуждают западные киноманы на Letterboxd.

«Странная и красиво нарисованная советская анимация китайской народной сказки», — так начинается один из зарубежных обзоров

Зрители отмечают плавность анимации и необычный визуальный стиль, выделяя очень гладкое движение персонажей — подобным в те годы в США могли похвастать разве что самые крупные студии.

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Мультфильм рассказывает историю трёх братьев с необычными способностями: один управляет огнём, второй может выпить целое озеро, а третий разговаривает с животными. Они используют свои дары, чтобы помогать другим — старику, потерявшему монету в море, или птицам, чьё дерево хотят срубить.

Некоторые кадры «Братьев Лю» выглядят как обрисованные фотографии: солнечные лучи в лесу и подводные сцены прорисованы с удивительной четкостью и детализацией — обзорщикам даже не верится, что подобное создали еще в 50-е годы.

Даже идеологическая составляющая, столь очевидная для российского зрителя («Разница между положительными и отрицательными персонажами огромна», «Влияние коммунизма в каждой сцене»), на Западе воспринимается иначе:

«История о том, как дружба и доброта побеждают жадность и угнетение», «Анимация стирает все границы».

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Фото: Кадр из мультфильма «Братья Лю» (1953)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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