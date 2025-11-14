«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

Промежуток между выходом первого и второго сезона «Соло левелинга» был небольшим, но с третьим повезло чуть меньше. С каждым днем он кажется всё дальше. Например, недавний выход «Человека-бензопилы» снова отодвинул ожидания фанатов.

Но радостные новости все-таки есть: скоро нам покажут огромную арку, которой не было ни в манхве, ни в аниме. На игровой выставке G-Star 2025 компания Netmarble анонсировала игру Solo Leveling: KARMA и показала для неё полноценный опенинг, который нарисовала студия A-1 Pictures – та самая, что делала сериал.

Игра выйдет в 2026-м году на ПК и мобильных устройствах, и в ней через геймплей в изометрическом стиле раскроют события 27-летней войны, лишь упомянутой в оригинале. Ни аниме, ни дорама от Netflix эту историю показывать не будут.

Разумеется, аниме-комьюнити, известное своей критичностью, не удержалось от комментариев.

«Столько спойлеров»,

«Тут анимация лучше, чем в самом аниме»,

«Короче, игрушка для любителей "Диабло"», – пишут в сети.

Но радует одно, несмотря на задержки с третьим сезоном, фанаты «Поднятия уровня» получат новый большой кусок истории в отличном визуале, и это точно скрасит ожидание.

Ранее мы писали: «Поднятие уровня» - не только про Джин-ву: 11 ноября выходит спин-офф наделавший немало шуму