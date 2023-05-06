Ани Лорак целых 8 лет была любовницей этого мужчины: по фото поймете почему

Ани Лорак не стесняется того факта, что была любовницей женатого мужчины. Артистка открыто рассказала о своей связи с Юрием Фалесой, рядом с которым провела восемь лет своей жизни.

Это был первый продюсер знаменитой певицы: когда они начали сотрудничать, ей было всего 14 лет. Тогда Фалеса был женат, но, как уверяет Лорак, из семьи она никого не уводила. По словам артистки, отношения Юрия с супругой изжили себя еще до ее появления.

Остается только гадать, что привлекло юную красавицу в несвободном человеке, который к тому же был на 17 лет старше. Глядя на фотографии Фалесы, интернет-пользователи отмечают, что он далеко не красавец, а значит, Лорак жила с ним ради собственной выгоды.

Построить успешную карьеру в шоу-бизнесе гораздо легче, когда твой возлюбленный — это влиятельный продюсер. И звезда не прогадала: благодаря роману с Юрием Дмитриевичем она стала весьма популярной.