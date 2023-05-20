Английскому задире врачи отмерили 40 лет, а он дожил до 76: не поверите как

Судьба известного писателя Энтони Берджесса может стать основой для захватывающего сценария. Жизнь не щадила именитого англичанина, но порой преподносила ему самые неожиданные сюрпризы.

Берджесс родился в католической семье англичан. Когда ему было всего два года, его мать умерла. Воспитанием мальчика занялась его тетя. Перед Второй мировой войной Энтони оказался в армии, где он проявил свой хулиганский характер. Писатель получил звание санитара в медицинском корпусе, но служба ему жутко не нравилась. Берджесс срывал фуражки с начальников, натирал полы так, чтобы люди поскальзывались.

Пока Энтони служил, его супруга пережила страшное — над ней надругались четыре дезертира из США. Берджесс пытался сделать все, чтобы вернуть жену к жизни, но она не вынесла горя и скончалась. Через несколько дет Энтони поставили смертельный диагноз «опухоль мозга». Ему отмерили короткий срок, то есть он должен был умереть в 40 лет. Однако Берджесс прожил аж до 76, причем в полном здравии.

Писателя исцелило творчество. Энтони принялся за книгу «Заводной апельсин», куда выплеснул все свои переживания. В процессе написания Берджесс неожиданно для себя и врачей полностью вылечился. А его роман обрел статус культового. Легендарный Стэнли Кубрик снял скандальную экранизацию, которая шокирует и по сей день.