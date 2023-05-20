Английскому задире врачи отмерили 40 лет, а он дожил до 76: не поверите как
Болезнь сделала его знаменитым.
Судьба известного писателя Энтони Берджесса может стать основой для захватывающего сценария. Жизнь не щадила именитого англичанина, но порой преподносила ему самые неожиданные сюрпризы.
Берджесс родился в католической семье англичан. Когда ему было всего два года, его мать умерла. Воспитанием мальчика занялась его тетя. Перед Второй мировой войной Энтони оказался в армии, где он проявил свой хулиганский характер. Писатель получил звание санитара в медицинском корпусе, но служба ему жутко не нравилась. Берджесс срывал фуражки с начальников, натирал полы так, чтобы люди поскальзывались.
Пока Энтони служил, его супруга пережила страшное — над ней надругались четыре дезертира из США. Берджесс пытался сделать все, чтобы вернуть жену к жизни, но она не вынесла горя и скончалась. Через несколько дет Энтони поставили смертельный диагноз «опухоль мозга». Ему отмерили короткий срок, то есть он должен был умереть в 40 лет. Однако Берджесс прожил аж до 76, причем в полном здравии.
Писателя исцелило творчество. Энтони принялся за книгу «Заводной апельсин», куда выплеснул все свои переживания. В процессе написания Берджесс неожиданно для себя и врачей полностью вылечился. А его роман обрел статус культового. Легендарный Стэнли Кубрик снял скандальную экранизацию, которая шокирует и по сей день.