Англичанку хотели лишить родительских прав из-за бровей: этот ужас надо видеть

Интернет-пользователи узнали о Сэмми-Джо Хейлфорд пару лет назад. Девушка добилась популярности очень странным образом: на многочисленных роликах в соцсетях она демонстрировала огромные черные брови. Их Сэмми-Джо сама рисовала себе лайнером почти на половине лба.

На англичанку за год подписались более 90 тысяч человек, среди которых оказалось и немало хейтеров. Критики заметили, что Хейлфорд иногда позирует с маленькой дочкой, и начали обвинять ее в неадекватности. Недоброжелатели были уверены, что Сэмми-Джо представляет опасность для ребенка, и пообещали натравить на нее соцслужбы. Когда над блогером нависла реальная угроза лишения родительских прав, она избавилась от нарисованных бровей.

В Сети Хейлфорд опубликовала снимок без макияжа. Англичанка оказалась очень милой и симпатичной девушкой. В подписи к фото она объяснила, что предпочитает видеть себя накрашенной, так как массивные брови дают ей ощущение раскрепощенности.