Англичанка избавилась от лишнего веса в 57 лет: преображение принесло ей миллионы

О таком успехе она даже не думала.

Нуала Кэрол из Англии смогла осуществить свою заветную мечту на шестом десятке лет. Она долгие годы страдала от лишнего веса, но твердая решимость изменить свою жизнь круто перевернула ее судьбу.

Много лет Кэрол работала в офисе, и ее все устраивало. Но после рождения двоих детей женщина начала стремительно набирать вес. Из некогда стройной девушки Нуала превратилась в бесформенную женщину с жировыми отложениями по всему телу.

Это категорически не устраивало Кэрол. С подачи подруги англичанка оказалась в центре похудения, который известен эффективными программами по снижению веса. Нуала смогла сбросить 20 килограммов и сохранить себя в отменной форме.

Кэрол, вдохновленная собственным успехом, решила помогать другим людям, страдающим от ожирения. Она бросила работу и стала разрабатывать свои программы для похудения. Это принесло женщине баснословный доход. Нуала накопила на роскошный дом в Испании, куда переехала вместе с семьей. Число клиентов Кэрол продолжает расти как на дрожжах, что гарантирует ей безбедную жизнь.