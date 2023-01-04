Англичанин растолстел до 350 кг: когда он похудел на 250 кг, дар речи потеряли все

С раннего детства Джо не сталкивался с ограничениями в еде. Он мог питаться ровно так, как захочет, а его мать, которая отличалась гиперопекой, выполняла любые его прихоти. В итоге к 31 году он растолстел до 350 килограммов и был уверен, что стоит на пороге смерти.

Именно в тот период Джо решил взяться за собственное здоровье. Он записался в шоу «Я вешу 300 кг», где специалисты помогли ему составить специальную диету и всячески поддерживали в течение нескольких лет, пока он худел.

Новая жизнь оказалась тяжелой для мужчины. Он несколько раз срывался, но со временем нашел главный стимул к переменам в своей избраннице Саре. Он понимал, что хочет подарить ей счастливую и полноценную жизнь, поэтому за три года избавился от 250 лишних килограммов. Со временем их союз распался, но именно эти отношения помогли Джо добиться результата.

Как отмечали многочисленные поклонники, после экстремального похудения Джо стал полностью другим человеком. Без лишнего веса он превратился в красивого мужчину, который отличается харизмой и обаянием. Он почувствовал уверенность в себе и теперь живет полноценной жизнью.

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