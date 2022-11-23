Англичане жаждут видеть принца Уильяма королем: покойная Диана подсуетилась

История британской монархии порой поражает удивительными совпадениями. Уже сейчас англичане мечтают о том дне, когда принц Уильям взойдет на престол, заменив успевшего оскандалиться Карла III. Вот почему.

Герцог Кембриджский станет первым в истории британским монархом, который является потомком короля Карла II по матери и отцу. Если с родословной Чарльза все понятно, то о происхождении его первой жены Дианы Спенсер знают меньше. Известно, что в ее роду есть двое потомков короля Карла II. Это незаконнорожденные сыновья монарха Чарльз Леннокс и Генри Фицрой.

Кроме того, в жилах Уильяма течет кровь Стюартов. Эта родственную связь ему тоже обеспечила мать через своего предка. Однако все его потомки от Спенсеров считались незаконными, ведь официально можно было признать только тех детей, которые появились в браке. Впрочем, это не отменяет королевского происхождения Дианы. Британская общественность жаждет видеть герцога Кембриджского на престоле еще и потому, что это знаковый исторический поворот.