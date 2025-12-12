Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Образ доктора Ватсона в исполнении Виталия Соломина стал легендарным. Британская газета The Daily Telegraph даже поставила его на второе место в списке лучших Ватсонов мирового кино.

Но мало кто знает, что изначально худсовет «Ленфильма» был категорически против этой кандидатуры. Члены комиссии считали, что Соломин «не похож на англичанина». Более того, в первой смете на оплату фотопроб его имени вообще не было!

Каким хотели видеть Ватсона?

Изначально создатели советского «Шерлока» ориентировались на классический голливудский образ из сериалов 30-40-х годов: Ватсон – этакий полноватый, слегка комичный джентльмен в возрасте. На пробы приглашали актёров, которые могли бы воплотить именно такой типаж.

Среди возможных кандидатов рассматривались:

Олег Басилашвили – в амплуа утончённого аристократа;

Юрий Богатырёв – с его мягкой харизмой;

Александр Калягин – мастер интеллигентных и ироничных ролей;

Леонид Куравлёв – с его узнаваемой обаятельностью.

Также проводились пробы с менее известными актёрами вроде Евгения Баркова и Дмитрия Гошева, чьи пробные фото сохранились в архивах. Кадры показывают: их гримировали и одевали, чтобы сделать максимально похожими на Найджела Брюса – того самого голливудского Ватсона, который в итоге и занял первое место в рейтинге The Daily Telegraph.

Фокус режиссёра: Ватсон как двойник Конан Дойла

А как же пробы Соломина? Вот в чём главный курьёз: в архиве «Ленфильма» нашлась его фотопроба… но не на роль Ватсона! Это был снимок для другого фильма – «Ася» по Тургеневу, где актёр предстал в образе романтичного героя XIX века. Именно эту фотографию, уже с усами, и увидел худсовет.

Но режиссёр Игорь Масленников был непреклонен. Он придумал гениальный ход. В рассказах нет детального описания внешности Ватсона – он повествователь. Масленников предположил: а что если сделать его похожим на самого автора – сэра Артура Конан Дойла?

Он нашёл фотографию писателя и показал её комиссии рядом со снимком усатого Соломина. Сходство оказалось поразительным. Этот аргумент и переубедил сомневающихся.

Так благодаря настойчивости режиссёра и случайной фотографии с другой пробы на свет появился тот самый Ватсон, которого мы все так полюбили. История с кастингом доказывает: иногда гениальное решение рождается вопреки всем первоначальным планам.

