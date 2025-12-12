Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

12 декабря 2025 18:07
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Артиста неожиданно утвердили вопреки сомнениям худсовета.

Образ доктора Ватсона в исполнении Виталия Соломина стал легендарным. Британская газета The Daily Telegraph даже поставила его на второе место в списке лучших Ватсонов мирового кино.

Но мало кто знает, что изначально худсовет «Ленфильма» был категорически против этой кандидатуры. Члены комиссии считали, что Соломин «не похож на англичанина». Более того, в первой смете на оплату фотопроб его имени вообще не было!

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Каким хотели видеть Ватсона?

Изначально создатели советского «Шерлока» ориентировались на классический голливудский образ из сериалов 30-40-х годов: Ватсон – этакий полноватый, слегка комичный джентльмен в возрасте. На пробы приглашали актёров, которые могли бы воплотить именно такой типаж.

Среди возможных кандидатов рассматривались:

  • Олег Басилашвили – в амплуа утончённого аристократа;
  • Юрий Богатырёв – с его мягкой харизмой;
  • Александр Калягин – мастер интеллигентных и ироничных ролей;
  • Леонид Куравлёв – с его узнаваемой обаятельностью.
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Также проводились пробы с менее известными актёрами вроде Евгения Баркова и Дмитрия Гошева, чьи пробные фото сохранились в архивах. Кадры показывают: их гримировали и одевали, чтобы сделать максимально похожими на Найджела Брюса – того самого голливудского Ватсона, который в итоге и занял первое место в рейтинге The Daily Telegraph.

Фокус режиссёра: Ватсон как двойник Конан Дойла

А как же пробы Соломина? Вот в чём главный курьёз: в архиве «Ленфильма» нашлась его фотопроба… но не на роль Ватсона! Это был снимок для другого фильма – «Ася» по Тургеневу, где актёр предстал в образе романтичного героя XIX века. Именно эту фотографию, уже с усами, и увидел худсовет.

Но режиссёр Игорь Масленников был непреклонен. Он придумал гениальный ход. В рассказах нет детального описания внешности Ватсона – он повествователь. Масленников предположил: а что если сделать его похожим на самого автора – сэра Артура Конан Дойла?

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Он нашёл фотографию писателя и показал её комиссии рядом со снимком усатого Соломина. Сходство оказалось поразительным. Этот аргумент и переубедил сомневающихся.

Так благодаря настойчивости режиссёра и случайной фотографии с другой пробы на свет появился тот самый Ватсон, которого мы все так полюбили. История с кастингом доказывает: иногда гениальное решение рождается вопреки всем первоначальным планам.

Ранее мы писали: В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали Читать дальше 12 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета «Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета Читать дальше 11 декабря 2025
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу? О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу? Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше